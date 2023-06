Shakira senza freni, nuovo attacco a Piqué: il brano dell'ultima canzone

Shakira, nuova frecciata contro Gerard Piqué

Nell'ultimo frame, dove ha usato come sottofondo un video dove la si vede surfare, Shakira ha spiegato il motivo della sua separazione."Sei sempre impegnato con così tanti affari. Sarebbe bello, amore mio, un po 'di svago. Rilassati qui sul divano e dammi la tua attenzione. Squilla il telefono, usa la tua mano con me", ha cantato Shakira. Una scelta già fatta in precedenza in 'Monotonia', dove diceva frasi come: "Non è stata colpa tua né mia, è stata colpa della monotonia. All'improvviso non eri più lo stesso, mi hai lasciato a causa del tuo narcisismo. Eri distante con il tuo atteggiamento, e questo mi ha riempito di trepidazione, non hai dato nemmeno la metà, ma so che ho dato più di te".