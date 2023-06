Zaccagni e Chiara Nasti come Totti e Ilary Blasi: c'entra il matrimonio

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si sposeranno nel pomeriggio del 20 giugno nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma , la stessa dove furono celebrate le nozze di Francesco Totti e Ilary Blasi nel 2005. A svelare un primo indizio circa la chiesa dove sarebbe stato celebrato il matrimonio, è stata proprio l'influencer, che nei mesi scorsi si era fatta fotografare proprio all'interno della basilica e aveva commentato lo scatto con: "Special day". Si vocifera che la coppia nei giorni scorsi avrebbe avuto un momento di crisi social .

Zaccagni e Chiara Nasti: la location del party e gli invitati

Dopo la cerimonia, il calciatore della Lazio, l'influencer ed i loro invitati si sposteranno a Villa Miani, una splendida location che si trova su una posizione rialzata di Roma e da dove si può godere una splendida vista della città e della cupola di San Pietro. Tra gli invitati alle nozze, anche molti calciatori e vip. Data per certa la presenza di Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena (grandi amici degli sposi e padrino e madrina del piccolo Thiago, primogenito della coppia nato qualche mese fa). Sull'abito da sposa, i rumors riferiscono che la Nasti ne indosserà più di uno: il primo, più romantico e vaporoso, per la cerimonia; il secondo, più sensuale, per il party di nozze.