Chiara Nasti e Zaccagni, il matrimonio a Roma: le FOTO e gli invitati

Dopo Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco, che si sono sposati in Puglia, è tempo di nozze anche per Zaccagni e Chiara Nasti. L'attaccante della Lazio e la compagna hanno scelto Roma per il giorno del fatidico sì, nello specifico hanno deciso di sposarsi nella Basilica di Santa Maria in Ara coeli, la stessa chiesa dove si sposarono Totti e Ilary Blasi nel lontano 2005. Foto e vidoe delle nozze, celebrate nel pomeriggio, sono già state postate sui social dagli invitati. Per il grande giorno Chiara Nasti ha scelto un abito principesco, tutto bianco con le maniche lunghe e velate e pieno di ricami, accompagnato da un lunghissimo velo. Zaccagni invece ha scelto un elegantisismo abito scuro. Il ricevimento si svolgerà nella famosa Villa Miani, che offre un panorama mozzafiato con vista su Roma. Tra gli invitati anche Ciro Immobile e la moglie Jessica, Pierluigi Gollini, che sui social ha mostrato il suo outfit eccentrico, e infine Marcel Jacobs con Nicole Daza che via Instagram ha scritto: "Mi sto emozionando".