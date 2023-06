Diletta Leotta, bufera social sull'ultima foto: "Zero rispetto, che schifo"

Diletta Leotta e le critiche social

"Come trascorrere l'ultimo giorno di primavera", ha scritto la Leotta a commento dello scatto dove si vedono i segni dell'avanzare della gravidanza. Il post della Leotta non è però piaciuto a tutti. La siciliana è stata infatti attaccata e criticata per quasi tutto. Beceri insulti di cattivo gusto volti a schernire l'ex compagna di Can Yaman non solo per le forme dovute alla gravidanza, ma perfino per l'uso dell'inglese nel post. A fronte di tali odiosi commenti, c'è chi invece difende a spada tratta la siciliana, scrivendo: "Non avete rispetto nemmeno per una ragazza incinta, che schifo".