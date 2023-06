Neymar, scuse pubbliche alla sua Bruna Biancardi: "Ho commesso un errore"

Neymar è tornato a far parlare di sé, dopo le rivelazioni circa l'accordo di possibile infedeltà fatto con la compagna Bruna Biancardi , per un post condiviso sui social, dove il calciatore del Paris Saint Germain ha fatto ammenda e ha chiesto scusa alla partner, che è in dolce attesa. A commento di uno scatto di coppia, il calciatore ha scritto: "Ho visto quanto ti sei esposta, quanto hai sofferto per tutto questo e quanto vuoi stare al mio fianco. E io voglio essere al tuo fianco. Ho commesso un errore ".

Neymar, il messaggio di scuse a Bruna

Il calciatore ha poi proseguito con: "Tutto questo ha colpito una delle persone più speciali della mia vita. La donna che sognavo di avere al mio fianco, la madre di mio figlio. Ha colpito la sua famiglia, che ora è la mia famiglia. Ha colpito la sua intimità in un momento così speciale come la maternità. Bru, ho già chiesto scusa per i miei errori, per l'inutile esposizione, ma mi sento in dovere di ribadirlo pubblicamente. Se una questione privata è diventata pubblica, le scuse devono essere rese pubbliche". Neymar ha poi sottolineato il fatto di "non poter immaginare" di stare senza Bruna e che, sebbene non sappia se "funzionerà", è "certo di volerci provare". A conclusione: "Il nostro proposito prevarrà, l'amore per il nostro bambino vincerà, il nostro amore reciproco ci rafforzerà".