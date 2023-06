Piqué, l’accusa dei paparazzi: “È stato con mezza Barcellona”

Piqué, le accuse dei paparazzi

Durante la trasmissione Jorge Viera ha detto: "Ho sentito parlare di quello che Piqué faceva a Barcellona. In tredici anni ho saputo molte cose fatte da Piqué nella notte", poi ha aggiunto: "Barcellona è una città molto compatta, molto piccola, e si scopre tutto. E Piqué, davvero, penso che non abbia avuto un flirt solo con Colau, il sindaco. Piqué è stato con metà Barcellona, Jorge. E ho pensato: 'Di questo, Shakira ne sarà consapevole o no?'". Jordi Martín ha anche rivelato un altro retroscena riguardante il fratello di Shakira che sull'argomento avrebbe detto: "Quante corna ha messo Piqué a mia sorella?", domanda a cui il paparazzo avrebbe risposto: "Davvero mi fai questa domanda?".