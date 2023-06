Diletta Leotta, il compleanno di Karius e la reazione dei fan sui social

Loris Karius ha festeggiato il suo compleanno con un party a Milano. Il calciatore del Newcastle ha infatti compiuto 30 anni e ai festeggiamenti non poteva certo mancare la compagna Diletta Leotta . I due sono in attesa del loro primo figlio, la cui nascita è prevista tra un paio di mesi .

Loris Karius, compleanno a Milano con Diletta Leotta

Il portiere tedesco ha scelto di spegnere le candeline il 22 giugno allo scoccare della mezzanotte in un noto locale del capoluogo meneghino, allestito per l'occasione con candeline e palloncini. Come documentato anche dalle immagini condivise dalla coppia sui social, Diletta e Karius si sono messi alla consolle, improvvisandosi dj. Per l'occasione la conduttrice di DAZN ha indossato un abito fasciante bianco con scollatura all'americana, mettendo in evidenza il pancione. La Leotta ha pubblicato una serie di scatti del compleanno di Loris, a corredo dei quali ha scritto: "Happy Birthday Amore" con tanto di cuore rosso.