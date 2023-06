Wanda Nara e Icardi innamorati: la fuga d'amore in Brasile

Nuova fuga d'amore per Wanda Nara e Mauro Icardi . Finiti gli impegni lavorativi, la conduttrice di MasterChef ed il calciatore del Galatasaray si stanno concedendo qualche giorno di vacanza nell'incantevole cornice di Rio de Janeiro , confermando ancora una volta la loro riconciliazione.

Wanda Nara e Mauro Icardi innamorati: le dediche social

Nelle scorse ore l'ex calciatore dell'Inter ha condiviso alcuni post su Instagram dove lo si vede al fianco della moglie in alcuni momenti del viaggio in Brasile. "Da Rio con amore", ha scritto lo sportivo, mentre Wanda ha condiviso uno scatto raffigurante il calciatore intento a prendere il sole. A corredo dello scatto le parole della Nara: "Il mio ragazzo". Negli altri scatti di coppia condivisi sui social, Wanda e Icardi sono apparsi felici ed innamorati. La prossima settimana il calciatore farà rientro in Turchia, dove le sue figlie riprenderanno la scuola e lui gli impegni calcistici con il Galatasaray.