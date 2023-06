Shakira e il tradimento di Piqué: quando lo ha scoperto

Shakira è tornata a parlare della fine della storia d'amore con Gerard Piqué (a causa della relazione di quest'ultimo con Clara Chia Marti), svelando nuovi retroscena. Durante una recente intervista a People, la popstar colombiana ( che oggi si vocifera avere un flirt con Lewis Hamilton ) ha rivelato il momento in cui ha scoperto di essere stata tradita : "Ho saputo dalla stampa che ero stata tradita mentre mio padre era in terapia intensiva".

Shakira e l'amore per il padre

Poi l'artista ha proseguito il suo racconto, ricordando: "Pensavo di non sopravvivere così tanto. L'uomo che ho amato di più nella mia vita, mio ??padre, mi ha lasciato quando ne avevo più bisogno, ma non potevo parlargli o ricevere il consiglio dal mio migliore amico di cui avrei avuto tanto bisogno". E sull'amato papà ha poi aggiunto: "La sua guarigione è stata molto dura e lenta, ma è un uomo meraviglioso e un personaggio accattivante per tutti coloro che hanno sempre ci sorprende con la sua forza. Ha superato un Covid, due incidenti, una polmonite e cinque interventi chirurgici. Mio papà è il più grande esempio di resilienza, e mia madre al suo fianco accompagnandolo giorno e notte".