Totti e Ilary Blasi, prime prove di pace: cosa è successo

Ilary Blasi restituissce la Longarina a Totti

Il giallorosso è quindi rientrato in possesso della sede della Totti Soccer School. "Sono stati messi lucchetti ai cancelli in maniera totalmente arbitraria e in assenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria", aveva dichiarato la famiglia dell'ex calciatore, dove su quei campi gestisce una scuola calcio. Secondo quanto riferito da Repubblica, l'accordo prevederebbe oltre la restituzione delle chiavi della struttura da parte della Asd Longarina della famiglia Blasi anche una revisione delle quote di risarcimento dovute alla società di Totti, che da 70mila sarebbero scese a 30mila.