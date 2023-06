Max Biaggi, l'amore non ha età: 29 anni in meno, chi è Virginia

Max Biaggi, la nuova compagna è Virginia De Masi

Tra Max Biaggi (52 anni) e la nuova fiamma Virginia De Masi (23 anni) ci sarebbero stati baci, abbracci e avvinghiamenti che non lascerebbero alcun dubbio sulla natura del loro rapporto. Dopo il tramonto, spazio alle serate glamour con cena in un noto ristorante dell'Isola. I 29 anni di differenza non sembrano essere un problema per l'ex campione e la nuova partner.