Elodie, l'ex Marracash e il gossip: "Non voglio mai più una storia così"

Elodie e Marracash: le parole del rapper

"Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente che me ne scrive e immagino anche a lei" ha detto il cantante, per poi aggiuntere: "È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me". Per Marracash non c'è più alcun dubbio sul fatto che non gradirebbe un'altra storia così mediaticamente esposta. Questo perché, nonostante sia passato molto tempo dalla fine della relazione con Elodie, c'è ancora gente che spera in un loro ritorno di fiamma.