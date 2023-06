Diletta Leotta shock: "Sono stata molestata a scuola". Il racconto

Diletta Leotta molestata dal professore di ginnastica

La compagna del calciatore del Newcastle Loris Karius ha poi proseguito il suo racconto dicendo: "Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto". Nei giorni scorsi La Leotta, in attesa di una bimba, è stata paparazzata dai fotografi di Chi a Forte dei Marmi, dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza in compagnia di alcuni amici. Nelle immagini pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini in molti hanno notato un dettaglio importante, ovvero un prezioso anello di brillanti. E in tanti dicono possa essere il segno di una promessa di matrimonio.