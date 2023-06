Wanda Nara: "Io e Icardi torneremo a Milano": solo gossip o anche mercato?

Wanda Nara è tornata a catalizzare l'attenzione del gossip (e non solo) per alcune rivelazioni fatte nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Gente. Lady Icardi prima di parlare del ritorno in Italia , ha svelato alcuni retroscena inediti riguardanti un problema che l'ha afflitta per lungo tempo.

Wanda Nara: la sofferenza e i rimpianti

La showgirl (ormai tornata in coppia con il calciatore del Galatasaray dopo un turbolento periodo di separazione) ha spiegato la sua scelta di vivere e lavorare in Argentina: "Sono andata via molto tempo fa e ho sempre sofferto lo sradicamento, questa è la realtà. Ma il motivo per cui non andavo spesso nel Paese (soprattutto durante i primi anni nei quali vivevo all'estero) era molto specifico e, non so se ve l'ho mai detto: avevo il terrore di volare". Poi l'imprenditrice ha confessato: "Oggi, a distanza di anni e senza quella fobia, rimpiango alcuni compleanni che ho perso perché non potevo prendere l'aereo: ero paralizzata dalla semplice idea di dover comprare un biglietto. Inoltre, ricordo alcuni voli in cui sono atterrata con me direttamente sul pavimento dell'aereo. Non potete immaginare come si siano comportate le hostess con me, ero un tale disastro".