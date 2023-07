De Paul-Stoessel, nozze in vista? Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Matrimonio in vista per Rodrigo De Paul e Tini Stoessel? Nei giorni scorsi la cantante argentina, conosciuta in Italia per la serie tv Violetta, ha sfoggiato un prezioso anello che non è passato inosservato. In una recente intervista a El Pais, la fidanzata del calciatore dell'Atletico Madrid ha confessato di avere avuto dei problemi di salute: "Tre settimane fa stavo toccando il fondo. Non riuscivo ad alzarmi dal letto. Ho avuto attacchi di panico, per diverse ragioni mie, personali".