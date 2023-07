Robert De Niro, Drena e i sospetti sulla morte del figlio Leandro

La figlia di Robert De Niro, Drena, è tornata sui social per ricordare il figlio Leandro (trovato privo di vita seduto su una sedia in un appartamento di New York domenica pomeriggio) e si è lasciata andare a qualche considerazione su quella che potrebbe essere la causa della morte del giovane scomparso a soli 19 anni. Sebbene ancora le autorità stiano indagando sul decesso, la madre ha condiviso pubblicamente i suoi sospetti.