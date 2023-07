Belen, addio a Mediaset: messaggio per Silvio Berlusconi e Maria De Filippi

Sui social sotto al post pubblicato dalla trasmissione di Italia 1, molti utenti hanno commentato con pareri negativi l'addio della moglie di De Martino, ma c'è stato anche qualcuno che ha applaudito per la ventata di aria fresca. Oltre a Le Iene, Belen non tornerà neppure a Tu Si Que Vales.

Belen, addio a Le Iene: le parole per Berlusconi e Maria De Filippi

A quasi 24h dall'annuncio è arrivato anche il messaggio di saluti di Belen Rodriguez che ha postato una stories su Instagram. "Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme. Anni in cui non ho mai smesso di imparare." - inizia così la lettera dell'argentina che ha speso parole speciali per Silvio Berlusconi, scomparso nel mese di giugno: "Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in questi anni, per le parole che ha sempre pronunciato per me". Belen ha riservato un ringraziamento speciale anche per un altro volto noto di Canale 5, Maria De Filippi: "Un grazie "particolare" è per Maria de Filippi, "per tutti i consigli e per l'opportunità di esprimere me stessa". Infine ha ringraziato anche Davide Parenti, autore de Le Iene: "Grazie per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio, ma spero solo un grande arrivederci".