Wembanyama e Britney Spears: dalla gioia agli schiaffi, cos'è successo

Brutta disavventura per la popstar Britney Spears : la cantante sarebbe stata schiaffeggiata a Las Vegas da un membro della sicurezza del cestista francese Victor Wembanyama . L'artista, che si trovava in compagnia del marito Sam Asghari , pare avesse messo una mano sulla schiena dell'atleta per chiedergli un selfie subito dopo la partita.

Britney Spears colpia dalla security di Victor Wembanyama

Britney Spears non pare abbia preso per niente bene quanto accaduto, tanto da presentare una denuncia. Su Instagram la cantante ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti su quanto accaduto mercoledì sera all'ingresso del ristorante di un hotel: "Ho deciso di avvicinarmi a lui e congratularmi per il suo successo. Dato che c'era molto rumore, gli ho dato un colpetto sulla spalla per attirare la sua attenzione". Poi ha aggiunto: "La sua sicurezza poi mi ha schiaffeggiato. Il colpo "mi ha quasi fatto cadere e mi ha strappato via gli occhiali". La polizia di Los Angeles ha confermato di aver aperto un'inchiesta per "colpi e lesioni". Al momento non sono stati emessi ordini di arresto o citazioni. "Devo ancora ricevere delle scuse pubbliche dal giocatore, dalla sua security o dalla loro organizzazione: spero vogliano farlo..", ha concluso la Spears.