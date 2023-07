Wanda Nara, lacrime e bacio a Icardi: “È la rivelazione dell’Argentina”

Wanda Nara ha vinto uno dei premi più prestigiosi della tv argentina, ovvero il Martin Fierro 2023 . La conduttrice di MasterChef si è presentata all'evento insieme al marito Mauro Icardi (che continuerà a giocare con la maglia del Galatasaray) ed i 5 figli. Per l'occasione l'intera famiglia ha scelto di indossare dei look total black . La showgirl ha optato per una realizzazione di Gustavo Pucheta: un abito in tartan nero satinato e una gonna lunga 9 metri, un corsetto con colletto a vista.

Perché Wanda Nara ha vinto il Martin Fierro 2023?

La showgirl ha vinto l'ambita statuetta come personaggio rivelazione della versione spagnola del Cantante Mascherato. Al momento della nomina, Mauro Icardi ha baciato e abbracciato la moglie, che si è poi diretta verso il palco, dove ha tenuto un emozionante discorso. "Amo l'Argentina", ha esordito così il suo discorso la conduttrice di MasterChef, per poi fare un ringraziamento speciale: "Voglio ringraziare quelli che parlano male di me, perché grazie a loro divento più forte". La showgirl ha recentemente svelato di avere in cantiere alcuni progetti lavorativi proprio in Argentina.