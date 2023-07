Wanda Nara, bionda o mora? Svelato il segreto sui cambi di look

Nuovo cambio look per Wanda Nara, che recentemente è tornata al biondo platino, colore che ha tenuto per diversi anni e che l'hanno contraddistinta per lungo tempo. La moglie di Mauro Icardi è intervenuta alle premiazioni del Martin Fierro 2023 (dove è stata premiata come personaggio rivelazione dell'anno per la versione argentina del Cantante Mascherato) con la nuova tonalità di colore, suscitando così qualche curiosità tra i suoi fan.