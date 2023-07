Ainett Stephens-Pino Insegno, sfogo social e niente scuse: è polemica

Continua il botta e risposta mediatico tra Ainett Stephens e Pino Insegno. La Gatta Nera del Mercante in Fiera ha accusato il presentatore di age-shaming dopo che quest'ultimo, in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai, ha dichiarato di non avvalersi più della professionalità della soubrette poiché "diventata un po' più grande". Il conduttore ha confessato di aver sentito telefonicamente la soubrette, a cui ha detto di non prendersela per l'accaduto, quindi ha aggiunto: "Non capisco perché dovrei scusarmi, è tutto tranquillo".