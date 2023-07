Paura Wanda Nara, ricoverata d'urgenza in ospedale: le condizioni

Grande preoccupazione per Wanda Nara , che nelle scorse ore, così come rivelato da Intruders, sarebbe stata ricoverata a causa di un malore. Pochi de Gossipeame ha rilanciato la notizia rivelando che lady Icardi sarebbe stata trasportata d'urgenza in ospedale. " Mi dicono che Wanda Nara sarebbe entrata a Los Arcos con un forte dolore alla pancia ", ha detto il giornalista.

Wanda Nara ricoverata, le parole del padre Andres

Su Wanda (recentemente premiata al Martin Fierro 2023 come personaggio rivelazione dell'anno), il padre Andres Nara ha riferito: "Non ha avuto problemi di salute negli ultimi tempi. Non l'ho mai sentito, non le parlo periodicamente. È molto sana, non ha mai preso nulla, non ha mai fatto eccessi di nulla". Non vi è ancora alcuna certezza sulle cause del malore. I rumors hanno fatto riferimento ad una infezione o qualcosa di più delicato. Secondo quanto riferito da Andrés, l'imprenditrice sarebbe già stata dimessa e sarebbe a casa. Mauro Icardi starebbe valutando di portare la moglie in Turchia, stando alle indiscrezone riferite da Caras.