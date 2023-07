Fedez, la nuova assenza social preoccupa i fan: cosa ha fatto la Ferragni

Fedez, via dai social: cosa sta succedendo

Le indiscrezioni che circolano in rete riferiscono di una presunta crisi matrimoniale tra Chiara e Fedez, che in questi ultimi giorni è molto impegnato nella promozione di iniziative, concerti e altro. Non è la prima volta che il cantante si prende delle pause dai social. Lo fece subito dopo la lite sul con Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023, ma anche durante dei periodi non felici che lo riguardavano personalmente. A smentire le insistenti voci su Fedez dei giorni scorsi ci ha pensato in parte la moglie-influencer, che più o meno volontariamente, ha condiviso una storia dove mangia a casa e nella tavolata si vede anche il braccio di Federico Lucia. Segno forse che tra i due non ci sia alcuna crisi in atto.