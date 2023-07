Chi è Chiara Basso: dalla ginastica ritmica a stella del calciomercato tv

La bellezza è innata, il fisico scolpito frutto di quotidiani sacrifici e degli oltre 10 anni di ginnastica ritmica , la preparazione giornalistica in ambito sportivo la sta costruendo giorno dopo giorno riscuotendo sempre più successo. Chiara Basso , volto del calciomercato in tv targato Sportitalia, ha tutto per diventare una delle più amate conduttrici sportive.

Terminata l'attività agonistica, Chiara ha conquistato popolarità grazie ai video pubblicati su TikTok dove si è fatta notare oltre che per il suo fascino anche per le qualità comunicative e per la spiccata ironia. È così diventata una vera e propria influncer che ad oggi vanta oltre 200mila follower su Instagram.

Chiara Basso e la passione per Milan e Ferrari

Lo costante presenza nel mondo dello sport in tv non potrà far altro che accrescere l'attenzione riservata a Chiara Basso, la quale però ha sempre strizzato l'occhio agli amanti del calcio e non solo. Infatti diversi video su TikTok la ritraggono con la maglia del Milan e della Ferrari, di cui è evidentemente appassionata.