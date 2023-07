Belen, Stefano De Martino sempre più lontano: l'ultimo gesto social

Stefano De Martino tra le nuvole e sempre più lontano da Belen Rodriguez . Il conduttore di Bar Stella ha condiviso nelle scorse ore una Instagram story dove si vede un aereo in volo , attestante probabilmente un suo nuovo viaggio estivo. L'ex ballerino di Amici ha continuato a mantenere il massimo riserbo sul gossip riguardante la presunta nuova crisi con la moglie.

Belen dopo Stefano De Martino: un nuovo flirt?

Cosa stia succedendo tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non è ancora molto chiaro. Dopo aver cancellato tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram, l'ex conduttrice de Le Iene (sostituita dalla giornalista Veronica Gentili) è stata paparazzata al compleanno del cognato Ignazio Moser insieme ad un altro uomo, l'imprenditore Elio Lorenzoni. Il pressentatore Rai è stato invece avvistato senza fede al dito alla presentazione dei Palinsesti Rai, dove è apparso seduto al fianco di Alessia Marcuzzi. Tale è l'attenzione dei media e del gossip sulla vita sentimentale della showgirl, che i paparazzi pare stazionino sotto casa sua, senza darle tregua. Così, secondo alcuni rumors, la Rodriguez avrebbe deciso di trasferirsi in un albergo per poter incontrare con tranquillità la sua presunta nuova fiamma.