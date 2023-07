Georgina Rodriguez, intervista su Vogue e copertina: compenso da capogiro

Georgina Rodriguez sempre più protagonista della scena internazionale: la compagna di Cristiano Ronaldo apparirà sulla copertina dell'edizione portoghese di Vogue . Dopo aver chiuso l'accordo per diventare il volto della capsule collection di Marciano per Guess, l'influencer ha rilasciato alla celebre rivista un'intervista , il cui compenso, si vocifera, sia stellare.

Georgina, cachet da capogiro per la compagna di Cristiano Ronaldo

Stando a quanto si legge su Look la cifra sborsata da Vogue per avere Georgina in copertina è un importo mai pagato prima. "È qualcosa di mai visto prima in Portogallo. Queste cifre non sono mai state pagate. Georgina è già entrata nell'Olimpo della moda", ha dichiarato Maya, presentatrice di Noite das Estrelas, che ha poi aggiunto: "Georgina è stata pagata tra i 100.000 e i 120.000 euro. Il suo team di fiducia, insieme a quello di Vogue, sta cercando le location per le fotografie".