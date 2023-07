Cecilia Rodriguez difende Belen, il post è una frecciata a De Martino?

Rumors, gesti social, post e storie Instagram: ormai la nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è nota a tutti. I diretti interessati non hanno smentito pubblicamente, ma gli ultimi movimenti da single sembrerebbero confermare i rumors.

L’ultima paparazzata di Chi , che ha pizzicato Belen in compagnia di un uomo misterioso, o presunto tale, e la presenza di De Martino, senza fede e vicino ad Alessia Marcuzzi alla presentazione dei palinsesti Rai, ha alimentato ancor di più il gossip .

Cecilia Rodriguez e la frase social: è per De Martino?

Ma come hanno reagito le famiglie all’ennesima separazione tra Belen e De Martino. La prima mossa social è arrivata da Adelaide, sorella del conduttore, che ha smesso di seguire l’argentina sui social e ha cancellato le foto insieme a lei. Ora è arrivata anche la replica social di Cecilia Rodriguez: sul suo profilo Instagram, Chechu ha postato una foto con una frase in spagnolo che recita: “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono”.

Tra le righe di queste parole molti hanno colto una frecciata all’ex cognato e la difesa pubblica della sorella. E se Cecilia è pronta a difenderla, i suoi follower non sono dello stesso avviso: il post è stato preso d’assalto da diversi commenti e la maggior parte attaccano proprio Belen, “colpevole” di aver già rimpiazzato De Martino.