“Federica Pellegrini incinta? La foto sospetta e l'indizio social”

Il pancino sospetto di Federica Pellegrini

Se la notizia fosse confermata, per la sportiva sarebbe il primo bebè insieme al marito e allenatore Matteo Giunta. Ad alimentare i sospetti una foto che l'ex concorrente di Pechino Express ha condiviso su Instagram, dove la si vede sdraiata in barca nelle acque del litorale romano. E c'è chi in quelle foto avrebbe notato un dolce arrotondamento del pancino della Pellegrini, tale che potrebbe far pensare ad una gravidanza. La diretta interessata non ha al momento smentito né confermato l'indiscrezione. Sui social una fan ha commentato le foto di Federica scrivendo: "Si vede il pancino, finalmente era ora. Auguri".