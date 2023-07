Belen Rodriguez, frecciata a Stefano De Martino? L’ultima mossa

Belen Rodriguez, l'ultimo gesto social è per De Martino?

Sovente i personaggi più o meno famosi utilizzano le parole delle canzoni per lanciare dei messaggi. Stessa cosa pare abbia fatto l'ex conduttrice de Le Iene (è stata sostituita dalla giornalista Veronica Gentili) che, nelle scorse ore ha condiviso sul suo profilo Instagram la cover di un brano del rapper El Chojin, Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites, il cui testo è alquanto eloquente. "Non significa che mi sento uno schifo", dice il testo del brano, ma anche: "Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti". Ma non è tutto, poiché nel brano si parla anche di bugie: "Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo".