"Wanda Nara si trasferirà a Milano". E il retroscena di mercato su Icardi

Dopo la paura per il ricovero in ospedale a causa di alcuni problemi di salute , Wanda Nara ha ripreso la sua vita quotidiana fatta di famiglia, amici, relax e gli immancabili social, dove lady Icardi è sempre molto attiva e documenta la sua quotidianità . E non mancano i momenti di divertimento insieme al calciatore del Galatasaray e ai cinque figli.

Wanda Nara dopo il ricovero: come sta

A svelare come Wanda Nara sta affrontando questo delicato periodo è l'amico della showgirl Kennys Palacios (che per starle accanto avrebbe perfino rinunciato alla partecipazione alla versione argentina di Ballando con le Stelle). "La verità è che continuiamo a vivere la stessa vita di sempre, lavorando, andando a mangiare fuori. Circondata da una buona energia, la famiglia, gli amici, concentrati su di lei", ha detto a LAM. Il conduttore della trasmissione, Angel de Brito, commentando le rivelazioni dello stylist ha detto: "Wanda ha continuato a fare una vita normale. Ovviamente la diagnosi non era così grave come avevano detto all'inizio".