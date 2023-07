Jennifer Lopez scatenata al suo compleanno: balli sui tavoli e pose sexy

Jennifer Lopez ha compiuto 54 anni e per l'occasione ha organizzato una mega festa nella lussuosa villa che ha comprato insieme al marito Ben Affleck . Presenti ai festeggiamenti anche i familiari e gli amici della coppia, che hanno brindato fino a notte tarda, così come mostrato dagli scatti condivisi dall'attrice sui social.

Jennifer Lopez, icona sexy a 54 anni

Jlo è apparsa radiosa nell'abito bianco tempestato di cristalli argentati con la schiena nuda e una morbida scollature. La festeggiata ha ballato e cantato sui tavoli allestiti nel patio della villa, mentre gli amici alzavano i bicchieri per brindare. Ma non è tutto poiché la Lopez ha poi mostrato la sua bellezza ed il suo fisico perfetto a bordo piscina, dove ha sfoggiato un bikini minimal con reggiseno a triangolo e tanga con i laccetti. Immagini che attestano quanto Jlo non tema il passar del tempo. Le immagini condivise dalla diva di Hollywood sui social spazzerebbero così via i gossip degli ultimi tempi, che la volevano nuovamente in crisi con il marito Ben Affleck.