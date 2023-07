"Belen casta come un giglio. Nessuno stana De Martino": gli ultimi gossip

Belen Rodriguez , sempre più lontana da Stefano De Martino , è stata paparazzata nelle scorse settimane insieme ad un altro uomo che, a detta dei rumors che circolano in rete, sarebbe la sua nuova fiamma . Ma è davvero così? Stando alle ultime indiscrezioni sulla showgirl argentina, le cose però non starebbero così.

Belen Rodriguez ha un nuovo flirt dopo De Martino?

A fare chiarezza sull'ex conduttrice de Le Iene (sostituita dalla giornalista Veronica Gentili) è stato Roberto Alessi di Novella2000 che, riferendosi al presunto flirt tra Belen e l'imprenditore Elio Lorenzoni, ha scritto: "Non c’è proprio storia: è un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone’. Ma ci sono abbracci, baci e telefonate. ‘Non contano: Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più’”. Ed ancora: “Chi vuol loro bene (sia a lei che a lui) assicura che al momento Belen è casta come un giglio“.