Maxi Lopez ancora in Argentina da Wanda Nara, Daniela a Londra

Maxi Lopez con Wanda Nara lontano da Daniela

Nel mentre la compagna dell'ex calciatore, Daniela Christiansson, ha scelto di non accompagnare Lopez in Sud America, preferendo rimanere in Europa, per accudire la bambina che la coppia ha avuto recentemente. Qualche giorno fa, la modella ha rivelato sul suo account Instagram di essersi fermata per qualche giorno in Svizzera, suo Paese natale, per stare con la famiglia. Ma sembra che per lei la vacanza sia durata poco, poiché è già tornata a Londra dove vive con Maxi Lopez. Nessun attrito quindi con Wanda Nara in questo momento così delicato.