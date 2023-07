Wanda Nara, la malattia, le cure, il trasferimento: tutta la verità

La verità di Wanda Nara

Alla domanda "Come ti senti? In televisione hanno detto che stai andando a curarti, dove?", Wanda Nara ha risposto: "Non vado a curarmi in nessun Paese. Accompagnerò Mauro", smentendo così il gossip degli ultimi giorni secondo cui lady Icardi si sarebbe trasferita a Milano da sola per proseguire le cure. Icardi ha recentemente firmato un contratto con il Galatasaray, dunque tutta la famiglia partirà per Istanbul.