Chiara Ferragni e Fedez in crisi? La risposta dell'influencer al gossip

Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi?

Fino ad oggi né la modella né il rapper sono intervenuti ufficialmente per smentire le voci ed arrestare una volta e per tutte il becero gossip che, loro malgrado, li vede protagonisti. Stanca di questi chiacchiericci, la Ferragni ha replicato piccata ad un utente secondo cui lei ed il marito sono separati in casa. Illazioni a cui l'influencer ha risposto: "No, e piantatela con ste cavolate". Smentite quindi le voci di una crisi in casa Ferragnez. Ma c'è ancora chi si domanda se queste parole di Chiara siano l'ennesimo tentativo di mettere a tacere tutti o uno sfogo dopo le polemiche che l'hanno travolta negli ultimi giorni.