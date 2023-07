Wanda Nara ha inventato tutto? La rivelazione della compagna del papà

Mentre Wanda Nara e Mauro Icardi hanno fatto rientro ad Istanbul accolti da una folla di tifosi esultanti, in Argentina è scoppiato un nuovo gossip, in seguito alle dichiarazioni clamorose ed inaspettate fatte dal padre della conduttrice di MasterChef, Andres Nara , e dalla moglie Alicia Barbasola al programma televisivo 'Nosotros a la Mañana'.

Wanda Nara, le accuse del padre e di Alicia Barbasola

Le conduzioni di salute di Wanda Nara continuano a tener banco e preoccupare i numerosi fan dell'argentina. Sul punto Andres Nara ha dichiarato: "Le informazioni che abbiamo sono quelle che ha detto lei.Non ha intenzione di fare alcun trattamento". La moglie Alicia ha rivelato di avere una serie di chat tra lady Icardi e Kennys Palacios, dove si insinuerebbe che lei non sia malata. "State insinuando che tutta la storia della salute di Wanda sarebbe una montatura?", ha chiesto il conduttore del programma Juan Etchegoyen. Parole a cui la moglie di Nara ha replicato: "Non dubito di Jorge Lanata, che lo ha detto in buona fede, ma sappiamo da dove viene la fonte".