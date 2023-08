Neymar, l’incredibile gossip: “È stato a letto con un uomo”

Neymar Jr è al centro di una bufera mediatica per una questione attinente la sua vita privata. Stavolta non si tratta delle sue infedeltà, bensì di un presunto rapporto sessuale che il calciatore del Psg avrebbe avuto con un altro uomo . A lanciare l'indiscrezione è stata l'influncer Sophia Barclay , durante la sua apparizione nel programma televisivo brasiliano 'Chupim'.

Neymar, sesso con un uomo? Le accuse di Sophia

Dopo aver accusato il giocatore (che è in attesa di un figlio da Bruna Biancardi) di aver organizzato feste clandestine durante il periodo del Coronavirus, ha rincarato la doce rivelando che il calciatore avrebbe fatto sesso con un uomo: “Hanno fatto l’amore. Poi ci siamo messe in mezzo, io e un’altra ragazza. Ci siamo baciati tutti. Non c’erano limiti”. Secondo quanto affermato dall'influencer, Neymar avrebbe fatto firmare un patto di riservatezza a tutti gli ospiti presenti alla festa privata che risalirebbe al periodo del Covid, affinché la vicende rimanesse segreta.