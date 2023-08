Serena Williams incinta: il marito e lo scherzetto al gender reveal

Serena Williams e il marito Alexis Ohanian (già genitori di una bambina, Olympia), hanno rivelato il sesso del nuovo bebè in arrivo. Come rivelato lo scorso maggio al Met Gala , la campionessa di tennis è in dolce attesa da diversi mesi. Il gender reveal è stato fatto alla presenza di una ristretta cerchia di amici e parenti.

Serena Williams, il gender reveal e lo scherzo

Per Serena il sogno è diventato realtà. La tennista, infatti, non ha mai fatto mistero di desiderare un'altra femminuccia. nonostante la riservatezza del gender reveal, la coppia ha deciso di condividere un video su Youtube per festeggiare con i fan. Nel breve filmato si vedono Serena e Alexis arrivare in un giardino decorato per l'occasione. Al momento della rivelazione, la Williams è stata vittima di uno scherzo: il marito le ha fatto tagliare una torta farcita di giallo, con l'intento di confondere. L'annuncio vero è arrivato con i fuochi d’artificio che nel cielo hanno scritto a chiare lettere 'GIRL'.