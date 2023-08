Berlusconi, Marta Fascina rompe il silenzio: struggente messaggio d'amore

Berlusconi, Marta Fascina ed il messaggio social

Un utente di TikTok ha riportato le parole scritte dalla Fascina per Silvio Berlusconi sul suo stato di Whatsapp: "Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!". L'ultima compagna del patron del Monza ha dichiarato al Messaggero: "Sarà una mancanza quotidiana per me, aveva una forza inesauribile. Mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita, terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel cuore".