Rodrigo De Paul e Tini Stoessel si dicono addio: l'annuncio

Rodrigo De Paul e Tini Stoessel addio: il messaggio social

L'attrice nota anche per aver prestato il suo volto al personaggio dprotagonista della celebre serie tv 'Violetta' ha poi proseguito il suo messaggio scrivendo: "Viviamo momenti molto belli, dove ho avuto l'opportunità di conoscere una persona che amo e rispetto molto. Ci siamo accompagnati a vicenda in momenti molto importanti della nostra vita. Grazie mille per l'amore e il rispetto". Nelle stesse ore anche il calciatore ha condiviso il comunicato della Stoessel, confermando così la rottura. Nelle scorse settimane la cantante argentina ha sfoggiato un prezioso anello che non è passato inosservato, tanto da far pensare che ci potessero essere delle nozze in vista tra il calciatore dell'Atletico Madrid e l'artista.