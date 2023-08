Lavezzi, flirt con Zaira, la sorella di Wanda Nara? La verità del Pocho

Pocho Lavezzi e Zaira Nara: flirt in corso?

Alla domanda se avesse o meno una relazione con Zaira Nara, Lavezzi avrebbe replicato al giornalista: "Ciao Juan, non ho idea a dire la verità, non mi piace parlare della mia vita privata però ora che me lo dici ti devo dire che lo so. Non dico nulla della mia vita privata". Una risposta che ha alimentato ulteriormente la curiosità dei fan. Nei giorni scorsi la modella è stata molto vicina alla sorella Wanda, a cui sarebbe stata diagnosticata una patologia piuttosto grave. Zaira e Pocho sono stati avvistati in questi ultimi giorni ad Ibiza, dove stanno trascorrendo le vacanze con i rispettivi figli.