Belen, Ferragni e Satta come Kim Kardashian: l'ultima moda dei vip

Molti volti noti dello showbiz hanno condiviso sui propri profili social il segreto della loro bellezza, mostrandosi pronti a fare delle somministrazioi endovenose variamente composte di liquidi per ricaricarsi e fare così il pieno di energia. Le flebo in questione che si chiamato Vitamin Drip (e come si intuisce dal nome, rappresentano un booster pieno di vitamine) sono ormai diventate una moda tra i vip.