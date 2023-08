Ilary Blasi in Sardegna senza Bastian: love story al capolinea?

Ilary Blasi e Bastian Muller sono ancora una coppia ? Questa è la domanda che si pongono in tanti a causa dell'improvviso allontamento tra i due, che non hanno più pubblicato foto e video insieme. Tanto è bastato per innestare il gossip riguardante la rottura tra l'ex lady Totti e l'imprenditore tedesco.

Ilary Blasi e Bastian Muller separati? I rumors

Ad alimentare il chiacchiericcio anche l'ultima vacanza di Ilary Blasi in Sardegna insieme all'amica Michelle Hunziker. Qualche giorno di relax passato senza il compagno e senza figli. Dopo il famoso viaggio in Brasile nulla più si è saputo della coppia. Al momento sia la presentatrice in quota Mediaset che l’imprenditore tedesco non si sono esposti sull’argomento. Nei giorni scorsi Ilary ha subito un duro colpo riguardante il cd. caso dei Rolex. I giudici del Tribunale di Roma hanno deciso che la showgirl dovrà restituire tutti i preziosi orologi (presi in custodia prima dell'annuncio della separazione) all'ex marito Francesco Totti.