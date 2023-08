Elettra Lamborghini colpita da una bottiglietta: la reazione è virale

Elettra Lamborghini è stata costretta ad interrompere l'esibizione sul palco poiché colpita da una bottiglia d'acqua lanciata da una persona del pubblico. Un gesto pericolosissimo che poteva costare caro all'artista . La moglie di Afrojack non ha potuto trattenere la rabbia, reagendo così in un modo inaspettato.

Elettra Lamborghini furiosa dopo il lancio della bottiglia: la reazione

L'ereditiera della celebre azienda di auto di lusso ha sbottato senza pensarci due volte, rivolgendo parole durissime all'autore del folle gesto. "Chi è quel corn*to?", ha chiesto la cantante, quindi ha aggiunto: "Dove sei corn*to? Dicci chi sei e io te la sbatto in testa la bottiglietta e vediamo se ti può fare piacere. Se hai le palle chiedi scusa perché mi potevi fare male. Hai bevuto? Non mi interessa, se hai bevuto non venire qua perché a un'altra cantante le è arrivato qualcosa sul seno e ha dovuto cancellare tutto il tour (il riferimento è Baby K, ndr). È pericoloso! Ma poi dico no, tra tutte le cose che hai da fare, se devi buttarmi l'acqua non venire qua. È pericoloso. Vabbè, chi se ne importa, l’importante è rimetterli al loro posto e adesso continuiamo con Caramello". L'increscioso fatto, avvenuto durante il concerto del 4 agosto scorso, è stato immortalato in un video, poi diventato virale si social.