Bella Hadid, la malattia di Lyme e l'annuncio sui social

Bella Hadid ha annunciato su Instagram di aver finito il ciclo di cure per la malattia di Lyme (patologia che le fu diagnosticata nel 2012) e di essere tornata in salute. La modella ha aggiornato i fan raccontando in un post sui social i traguardi raggiunti e mostrando riconoscenza per i tanti che l'hanno sostenuta e supportata in questo delicato percorso vissuto.

Bella Hahid guarita: la malattia e la rivelazione

La sorella di Gigi Hadid ha scritto nel suo messaggio su Instagram: “La piccola me che ha sofferto sarebbe così orgogliosa di essere cresciuta così e di non essersi arresa”. Parole a corredo di una carrellata di immagini riguardanti il lungo percorso vissuto. La modella ha poi aggiunto: "Essere così triste e malata nonostante godessi di molti privilegi e opportunità, e fossi circondata da amore, è stata probabilmente la sensazione più estraniante che abbia mai vissuto. Io sto bene e non dovete preoccuparvi. Non cambierei per nulla al mondo. Se dovessi rivivere tutto questo, per arrivare qui, in questo preciso momento in cui sono, con tutti voi, finalmente in salute, rifarei tutto da capo". Ed ancora: "L'universo funziona nei modi più dolorosi e belli, ma ho bisogno di dire che se stai lottando, andrà meglio. Lo prometto. Allontanati, sii forte, abbi fede nel tuo cammino, cammina nella tua verità e le nuvole inizieranno a schiarirsi. Ho tanta gratitudine e prospettiva sulla vita".