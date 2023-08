Festa in casa Inter, Lautaro Martinez papà bis: è nato Theo

Lautaro Martinez annuncia l'arrivo di Theo

"Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita. Felice di averti tra le nostre braccia. La tua sorellina a casa ti aspetta per riempirti d'amore. Adesso siamo in 4. Benvenuto Theo, ti vogliamo bene", ha scritto il calciatore sui social. I derby tra Inter e Milan da ieri avranno quindi due Theo: uno in campo (Hernandez, ndr), l'altro a casa (o in tribuna) a tifare il papà. La coppia, affiatatissima, ha già un'altra figlia, Nina.