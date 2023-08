Dani Alves, l'incubo del carcere e Joana Sanz spietata: lo schiaffo social

Joana Sanz, moglie dell'ex calciatore brasiliano Dani Alves accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza in una discoteca di Barcellona, sembra non avere pace. Dopo le accuse all'ex compagno (che è in attesa dell'esito del processo dopo aver avuto un'udienza in tribunale) si è trasferita a Madrid ed ha chiesto il divorzio dal marito. Nell'attesa di ulteriori sviluppi, ha deciso di parlare indirettamente ad Alves tramite una Instagram story.