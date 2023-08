Ilary Blasi insieme a Francesca Fagnani: nuovi retroscena a Belve?

Ilary Blasi è stata immortalata nelle scorse ore in uno scatto insieme alla conduttrice di Belve, Francesca Fagnani , ed il proprietario di un noto locale di Cortina d'Ampezzo . L'ex lady Totti si trova in vacanza nella nota località alpina insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller ( scacciando così definitivamente le voci di crisi tra i due circolate nelle scorse settimane ).

Ilary Blasi, l'incontro con Francesca Fagnani e la reazione dei fan

La conduttrice dell'Isola dei Famosi era stata ospite del salotto televisivo della Fagnani prima dell'annuncio ufficiale della separazione da Francesco Totti. In quell'occasione aveva smentito le insistenti voci che circolavano circa la fine della sua storia d'amore con l'ex Capitano giallorosso. Ilary aveva dichiarato a quel tempo: "Si è trattato di un complotto, non c'è nessuna crisi. Passare sopra un tradimento? Sarebbe imperdonabile da parte di entrambi". L'incontro ha dunque fatto ben sperare i fan della presentatrice, che ora sospettano possa tornare a Belve per parlare della rottura e del divorzio da Totti e del suo nuovo inizio con Bastian Muller.