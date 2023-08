Diletta Leotta, prima del parto si rilassa con l'amica Rossella Fiamingo

Diletta Leotta e Rossella Fiamingo: l'amicizia anche in una foto

Nell'immagine condivisa sui social, la compagna di Loris Karius e la fidanzata di Gregorio Paltrinieri si si abbracciano teneramente. A far da sfondo il paesaggio bellissimo e l'acqua trasparente del mare di Siracusa. Il post ha subito suscitato i like ed i commenti dei followers, che hanno apprezzato particolarmente la foto. "Sisters" si legge come didascalia del post, una arola non a caso, ma che sintetizza e rappresenta il legame profondo tra le due amiche. Diletta Leotta è al nono mese di gravidanza e stando alle dichiarazioni rese in una recente intervista a Verissimo, la data del parto è prevista per il 16 agosto.