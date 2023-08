Carolina Stramare e Pellegri, la coppia rompe il gossip: il gesto social

Carolina Stramare e Pietro Pellegri stanno insieme , a confermarlo anche un recente scatto condiviso dall'ex Miss Italia sui social, dove la si vede in ascensore insieme al calciatore del Torino , intento a darle un bacio sulla testa. Una foto che arriva dopo quella che aveva postato lui qualche giorno fa e scambi di like e commenti tra i due su Instagram .

Pietro Pellegri e Carolina Stramare: lo scatto che ufficializza la relazione

Non è quindi Antonino Spinalbese (l'ex di Belen Rodriguez) il fidanzato di Carolina Stramare. Nelle settimane in cui imperversava il gossip riguardante una loro presunta love story, la modella aveva smentito la notizia, dicendo che tra lei e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip c'è solo una bella amicizia. Il suo compagno è invece l'ex di Viktorija Mihajlovic, figlia del compianto allenatore Sinisa Mihajlovic. La Stramare ha commentato lo scatto insieme al giocatore con un ciao e un cuore nero.